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حقيقة إجبار واتساب مستخدميه على دفع اشتراك شهري

2023-01-02 الساعة 8:52
حقيقة إجبار واتساب مستخدميه على دفع اشتراك شهري
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المهندس محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، عن اعتزام واتساب إجبار مستخدميه على دفع اشتراك شهري.

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وأفاد استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي، أن البعض يتداول أخبارًا عن أن التطبيق سيكون باشتراك شهري بمقابل مالي، مؤكدًا أنها أخبار غير سليمة.

وكشف الحارثي، في تصريحات تلفزيونية لقناة دي إم سي، أن هناك بعض أنواع الهواتف المحمولة لن تتمتع بخدمة واتساب في المستقبل.

واسترسل استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي أن واتساب تعلن دائمًا عن خروج التطبيق من إطار الدعم الفني في بعض أنظمة التشغيل وبعض الهواتف المحمولة.

وأشار المهندس محمد الحارثي، إلى أن هناك أكثر من 49 هاتفًا محمولًا يحتوي أنظمة تشغيل مختلفة سوف يتوقف واتساب فيها، مضيفًا أن هذا الإجراء يحدث بصورة دورية لكي تستطيع الشركة تقديم خدماتها الجديدة.

وتابع استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي: سنجد بكل بساطة أن التطبيق لا يعمل ويطلب التحديث، لكن عندما يقوم المستخدم بالتحديث، سيجد أن نظام التشغيل لا يدعم التطبيق، وبالتالي لن يكون موجودًا.

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