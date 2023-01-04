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لتحسين المشهد الحضاري

حقيقة إيقاف أحد الأسواق الأسبوعية في الأحساء

2023-01-04 الساعة 1:51
حقيقة إيقاف أحد الأسواق الأسبوعية في الأحساء
المواطن - فريق التحرير

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علقت أمانة الأحساء على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إيقاف أحد الأسواق الأسبوعية بالمحافظة.

حملة لمعالجة الباعة الجائلين

وأشارت الأمانة إلى إطلاق حملة معالجة الانتشار العشوائي للباعة الجائلين بمشاركة شرطة محافظة الأحساء والإدارة العامة للمرور وفرع وزارة التجارة ومكتب العمل والهيئة العامة للنقل بالمحافظة.

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تحسين المشهد الحضاري

وتهدف الحملة بحسب الأمانة إلى المحافظة على النظافة العامة، ورفع نسب الامتثال والتراخيص والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والحد من الانتشار العشوائي للعمالة الوافدة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة وتفعيل الحاضنات البلدية والاستفادة منها وتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.

وأوضحت الأمانة أنه يتم العمل من خلال اللجنة على تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري ونظام المرور ولائحته التنفيذية وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة وجدول الجزاءات والغرامات البلدية واشتراطات الحاضنات البلدية للباعة المتجولين.

ونوهت إلى أنها قامت بتهيئة وتوفير مواقع بديلة منظمة لإتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين بممارسة نشاط البيع الجائل وفق الأنظمة والتعليمات.

ودعت الأمانة جميع المواطنين الراغبين في ممارسة نشاط البيع الجائل للمتاجر والعربات المتنقلة في الأسواق والحدائق إلى تقديم طلب رخصة عبر منصة بلدي التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان.

 

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