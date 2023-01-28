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حقيقة انتقال أكرم عفيف للنصر

2023-01-28 الساعة 4:01
حقيقة انتقال أكرم عفيف للنصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف عفيف حسن عفيف، حقيقة انتقال موكله أكرم عفيف، نجم فريق السد القطري، إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكيل أكرم عفيف يحسم الجدل

وأكدت تقارير أن النصر اقترب من حسم صفقة أكرم عفيف، بعد توصله لاتفاق مع إدارة السد القطري بالحصول على خدمات على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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أكرم عفيف
أكرم – المصدر @RudyGaletti

وحسم وكيل اللاعب الجدل المثار حول مستقبل عفيف، وقال عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “سمعت أخبارًا عن انتقال أكرم عفيف إلى النصر، لكن أكرم مستمر مع السد.. بالتوفيق للجميع”.

وتسعى إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، للتعاقد مع لاعبين مميزين في الميركاتو الشتوي الحالي، أملًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم، والمنافسة على البطولات هذا الموسم.

أكرم عفيف
أكرم – المصدر @RudyGaletti

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا منافسات كأس السوبر السعودي من الدور نصف النهائي، بعد خسارته ضد الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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