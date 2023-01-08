حقيقة بيع حديقة الحيوان المصرية

تحدث الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان في مصر، عن حقيقة بيع الحديقة، مشيرًا الى أن الحديقة أثر قديم وتراثية.

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وأردف محمد رجائي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الدولة اتجهت لتطوير الحديقة بعد طلب الكثير من المنظمات والمواطنين، لافتًا إلى أن تم عمل مشروع تطوير للحديقة.

وأضاف الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن ما يتردد من بيع حديقة الحيوان شائعة، وعار تمامًا عن الصحة، مستدركًا أن الحديقه بها بعض الأماكن الأثرية.