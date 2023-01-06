حقيقة معاقبة الفتيات والشباب على قصات الشعر

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كشف بدر الزياني، مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام سابقًا، حقيقة معاقبة الفتيات أو الشباب بشأن قصات الشعر.
هل يتم معاقبة البنت التي تقص "بوي"؟
– بدر الزياني، مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام سابقا، يوضح#تواصل_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/sQ87RGwWbyقد يهمّك أيضاً
— قناة الرسالة (@alresalahnet) January 5, 2023
وأكد الزياني، في لقاء له مع برنامج تواصل على قناة الرسالة، اليوم الخميس، أنه لا تعاقب الفتاة أو الشاب على قصات الشعر، موضحًا أنه لا يوجد غرامات على هذا الشيء.
جاء ذلك ردًّا على سؤال المذيع هل قصات شعر الفتيات المبالغ فيها مثل ما يصفهم البعض بالبوي، أو قصات الشباب المبالغ فيها تعتبر مخالفة للذوق العام ويعاقب عليها؟ حيث رد قائلًا: ما في غرامات على هذا الشيء، تعتبر حرية شخصية، ولكن نسأل الله لهم الهداية، وكل إنسان جميل بشكل معين، وأتمنى كل إنسان يشوف أن شكله جميل بالشيء اللي سواه.
ولفت الزياني إلى أنه ليس هناك نظام يخص أو يمنع المبالغة في ارتداء العباءة، وذلك حرية شخصية.