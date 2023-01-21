أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة الوحدة ضد الطائي المقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.

مباراة الوحدة ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الطائي عند الساعة السادسة مساء على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

ويتولى رائد الزهراني مهمة إدارة مباراة اليوم، ويساعده فيصل القحطاني ومحمد المطرودي، والحكم الرابع محمد البريدي، وسيكون سامي الجريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده إبراهيم الدخيل.

الفريقان يسعيان للفوز اليوم

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة الوحدة ضد الطائي، حيث يُعانيان من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي، وخسرا في الجولة الماضية، ويسعيان لاستعادة توازنهما بتحقيق نتيجة إيجابية اليوم.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، فيما يقع الطائي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.