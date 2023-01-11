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حكام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم

2023-01-11 الساعة 6:26
حكام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الرياضة، عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، المقرر إقامتها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني.

طاقم تحكيم مباراة اليوم

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

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ويدير طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو هيرنانديز مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، ويساعده خوسيه إنريكي ودييغو سانشيز، الحكم الرابع إغليسياس فيلانويفا، تشافي استرادا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ميدي خيمينيز.

ريال مدريد ضد فالنسيا
طاقم تحكيم مباراة اليوم – المصدر @gsaksa

ريال مدريد ضد فالنسيا

ويدخل المرينغي مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم بمعنويات مرتفعة، في ظل النتائج المميزة التي حققها أمامه في آخر 5 مواجهات بالدوري الإسباني، حيث نجح في تحقيق الفوز 4 مرات، وخسر لقاء واحدًا فقط.

ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني
جانب من مباراة سابقة

التشكيل المتوقع

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، ناتشو، ميليتاو، روديجر، داني كارفاخال، كامافينجا، لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، فينيسيوس وكريم بنزيما.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @gsaksa

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا مباراة اليوم في كأس السوبر الإسباني، بالتشكيل التالي؛ مامارداشفيلي، جايا، دياكابي، كوميرت، كوريا، موريبا، جويامون، موسى، لينو، كلويفرت وكافاني.

فالنسيا
لاعبو فالنسيا – المصدر @gsaksa

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