حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.
ويدير ممدوح آل شهدان مباراة الطائي والتعاون على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويساعده بدر الشمراني ومحمد وزي، حكم رابع تركي هشلان، حكم الفيديو ماجد الشمراني، ويساعده عادل شراحيلي.
ويقود فيصل البلوي مباراة الفتح والاتفاق في دوري روشن السعودي، ويساعده هشام الرفاعي وسامي العرفج، محمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حسن آل سلام.
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ26 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 25 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.
ويقع ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ثم الفتح برصيد 15 نقطة.
ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.