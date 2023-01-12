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في منافسات افتتاح الجولة الـ13

حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي

2023-01-12 الساعة 2:19
حكام مباراتي اليوم بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم

ويدير ممدوح آل شهدان مباراة الطائي والتعاون على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، ويساعده بدر الشمراني ومحمد وزي، حكم رابع تركي هشلان، حكم الفيديو ماجد الشمراني، ويساعده عادل شراحيلي.

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الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl

ويقود فيصل البلوي مباراة الفتح والاتفاق في دوري روشن السعودي، ويساعده هشام الرفاعي وسامي العرفج، محمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، محمد الهويش حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حسن آل سلام.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الـ13، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ26 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 25 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويقع ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل الاتفاق ثامنًا برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، ثم الفتح برصيد 15 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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