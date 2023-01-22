حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم بالجولة الـ14

ويدير طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف مباراة الهلال ضد أبها، ويساعده مارتين مارغاريتوف وديان فالكوف، الحكم الرابع محمد السماعيل، حكم الفيديو دراغومير دراغانوف، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

ويقود خالد الطريس مباراة النصر والاتفاق في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ويساعده ياسر السلطان ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع سلطان عكيري، حكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده محمد العبكري.

جدول ترتيب دوري روشن

وقبل مباراتي اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 31 نقطة، ثم النصر برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا بـ29 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم التعاون بـ27 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.