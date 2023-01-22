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ضمن منافسات الجولة الـ14

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

2023-01-22 الساعة 2:17
حكام مباراتي اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهتي اليوم بالجولة الـ14

ويدير طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف مباراة الهلال ضد أبها، ويساعده مارتين مارغاريتوف وديان فالكوف، الحكم الرابع محمد السماعيل، حكم الفيديو دراغومير دراغانوف، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

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الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويقود خالد الطريس مباراة النصر والاتفاق في ختام الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، ويساعده ياسر السلطان ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع سلطان عكيري، حكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده محمد العبكري.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

جدول ترتيب دوري روشن

وقبل مباراتي اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 31 نقطة، ثم النصر برصيد 30 نقطة، الهلال ثالثًا بـ29 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم التعاون بـ27 نقطة.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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