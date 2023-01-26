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حكام مباراتي اليوم في كأس السوبر السعودي

2023-01-26 الساعة 2:16
حكام مباراتي اليوم في كأس السوبر السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

حكام مباراتي اليوم

وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة الفيحاء ضد الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويلعب الاتحاد ضد النصر عند التاسعة مساء على استاد الملك فهد الدولي.

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كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

ويدير طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارسينياك مباراة الفيحاء ضد الهلال، ويساعده توماس ليستكيفيس وآدم كوبسيك، الحكم الرابع سامي الجريس، حكم الفيديو دانيال ستفانسكي، ويساعده ياسر السلطان.

ويقود طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي مباراة الاتحاد ضد النصر، ويساعده جان دي فريز وهيسيل ستيجسترا، والحكم الرابع محمد الهويس، حكم الفيديو روب ديبرينك ويساعده فيصل القحطاني.

كاس السوبر السعودي
حكام مباراتي اليوم – المصدر @saudiFF

نهائي كأس السوبر السعودي

وفي السياق ذاته، يلعب الفريقان الفائزان مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

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