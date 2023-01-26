حكام مباراتي اليوم في كأس السوبر السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي.

حكام مباراتي اليوم

وتنطلق منافسات كأس السوبر السعودي عند الساعة السادسة مساء، بمواجهة الفيحاء ضد الهلال على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويلعب الاتحاد ضد النصر عند التاسعة مساء على استاد الملك فهد الدولي.

ويدير طاقم تحكيم بولندي بقيادة سيمون مارسينياك مباراة الفيحاء ضد الهلال، ويساعده توماس ليستكيفيس وآدم كوبسيك، الحكم الرابع سامي الجريس، حكم الفيديو دانيال ستفانسكي، ويساعده ياسر السلطان.

ويقود طاقم تحكيم هولندي بقيادة داني ماكيلي مباراة الاتحاد ضد النصر، ويساعده جان دي فريز وهيسيل ستيجسترا، والحكم الرابع محمد الهويس، حكم الفيديو روب ديبرينك ويساعده فيصل القحطاني.

نهائي كأس السوبر السعودي

وفي السياق ذاته، يلعب الفريقان الفائزان مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، يوم الأحد المقبل، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.