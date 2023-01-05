حكام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي عند الساعة 3:30 مساء بمواجهة ضمك والرائد، ويديرها محمد الحربي، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد العرمطي، الحكم الرابع فريح الجلعود، حكم الفيديو رائد الزهراني ويساعده فهد العمري.

ويتولى عبدالله الحربي مهمة إدارة مباراة النصر ضد الطائي على ملعب مرسول بارك، ويساعده محمد العبكري وعادل شراحيلي، محمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، حكم فيديو تركي الخضير، ويساعده مؤيد المسجن.

ويقود أحمد الرميخاني مباراة الوحدة والشباب في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري وسعيد آل مهدي، وبندر القحطاني حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده محمد الوحيمر.

حكام مباراة الاتحاد والهلال

ويدير طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو مباراة الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة، ويساعده أليساندرو جيالاتيني وسيرو كاربوني، ومحمد الدقاش الحكم الرابع، ماسيميليانو إيراتي حكم الفيديو ويساعده سعد السبيعي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الهلال في المركز الخامس بـ22 نقطة.