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في افتتاح الجولة الـ12

حكام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي

2023-01-05 الساعة 2:23
حكام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن السعودي عند الساعة 3:30 مساء بمواجهة ضمك والرائد، ويديرها محمد الحربي، ويساعده هشام الرفاعي ومحمد العرمطي، الحكم الرابع فريح الجلعود، حكم الفيديو رائد الزهراني ويساعده فهد العمري.

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الرائد
لاعبو الرائد – المصدر spl

ويتولى عبدالله الحربي مهمة إدارة مباراة النصر ضد الطائي على ملعب مرسول بارك، ويساعده محمد العبكري وعادل شراحيلي، محمد أبوشقارة حكمًا رابعًا، حكم فيديو تركي الخضير، ويساعده مؤيد المسجن.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

ويقود أحمد الرميخاني مباراة الوحدة والشباب في دوري روشن السعودي، ويساعده عبدالرحيم الشمري وسعيد آل مهدي، وبندر القحطاني حكمًا رابعًا، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده محمد الوحيمر.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC

حكام مباراة الاتحاد والهلال

ويدير طاقم تحكيم إيطالي بقيادة دانيلي أورساتو مباراة الاتحاد ضد الهلال على ملعب الجوهرة المشعة، ويساعده أليساندرو جيالاتيني وسيرو كاربوني، ومحمد الدقاش الحكم الرابع، ماسيميليانو إيراتي حكم الفيديو ويساعده سعد السبيعي.

دانيلي أورساتو
الحكم الإيطالي أورساتو

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، ويملك لقاء مؤجلًا أمام الشباب، فيما يقع الهلال في المركز الخامس بـ22 نقطة.

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