Icon

لقطات من جهود القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لتنظيم المصلين Icon الموافقة على نظام إمدادات الطاقة .. الغرامة تصل لـ 20 مليون ريال Icon تفاصيل القبض على لاعب كرة قدم في باريس Icon مكمل غذائي يحسن حالة مرضى الشريان التاجي Icon التعاون يسعى لمواصلة تألقه Icon مباراة النصر والطائي بتعليق إنجليزي وبرتغالي Icon لقطات من أمطار الرياض وسط توقعات باستمرارها للغد Icon طاقم حكام سعودي يُشارك في خليجي 25 Icon حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم Icon خطيب المسجد النبوي: من حق الجار ألا تخونه في أهله Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات الجولة الـ12

حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم

2023-01-06 الساعة 2:31
حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويقود عبدالله الحربي مباراة النصر ضد الطائي على ملعب مرسول بارك في الرياض، ويساعده محمد العبكري وعادل شراحيلي، الحكم الرابع محمد أبوشقارة، تركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

قد يهمّك أيضاً
Img

حلول لمعالجة الكثافة المرورية بالرياض

Img

REAL MADRID يحافظ على سجله المميز بالكأس

الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl

ويقود ماجد الشمراني مباراة العدالة والفتح في دوري روشن السعودي، ويساعده مفرح الحسن ومحمد المطرودي، محمد العمري حكمًا رابعًا، عبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده ممدوح آل شهدان.

نادي العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @aladalahclub

ويتولى عبدالله الخربوش إدارة مباراة التعاون ضد الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويساعده خلف الشمري وحسن آل سلام، الحكم الرابع أحمد البركاتي، حكم الفيديو سامي الجريس، ويساعده إبراهيم الدخيل.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر spl

ويتواجد ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل أبها ثامنًا برصيد 16 نقطة، يليه الفتح برصيد 15 نقطة، والرائد عاشرًا بـ15 نقطة، ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 11 نقطة، والعدالة بـ5 نقاط، يليه الخليج بـ4 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال
كأس العالم

أوناحي: نسعى لتحقيق مزيد من الإنجازات بالمونديال

كأس العالم
مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تشارك في حفل برنامج أهالينا...

السعودية اليوم
دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...
السعودية اليوم

دعوة لتوسيع خدمات المنصة الوطنية للعمل التطوعي...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...
السعودية اليوم

مربعانية ديسمبر كانت معتدلة وتوقعات بتكرارها في...

السعودية اليوم
حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها
حصاد اليوم

حساب المواطن عن مكافأة الطلاب: افصحوا عنها

حصاد اليوم
10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...
العالم

10 وفيات في حريق بناية سكنية بمدينة...

العالم
الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...
السعودية اليوم

الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك...

السعودية اليوم