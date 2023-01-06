حكام مباريات دوري روشن السعودي اليوم

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويقود عبدالله الحربي مباراة النصر ضد الطائي على ملعب مرسول بارك في الرياض، ويساعده محمد العبكري وعادل شراحيلي، الحكم الرابع محمد أبوشقارة، تركي الخضير حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده مؤيد المسجن.

ويقود ماجد الشمراني مباراة العدالة والفتح في دوري روشن السعودي، ويساعده مفرح الحسن ومحمد المطرودي، محمد العمري حكمًا رابعًا، عبدالصمد بكري حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده ممدوح آل شهدان.

ويتولى عبدالله الخربوش إدارة مباراة التعاون ضد الخليج على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ويساعده خلف الشمري وحسن آل سلام، الحكم الرابع أحمد البركاتي، حكم الفيديو سامي الجريس، ويساعده إبراهيم الدخيل.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

ويتواجد ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل أبها ثامنًا برصيد 16 نقطة، يليه الفتح برصيد 15 نقطة، والرائد عاشرًا بـ15 نقطة، ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 11 نقطة، والعدالة بـ5 نقاط، يليه الخليج بـ4 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.