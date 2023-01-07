Icon

تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25 Icon أطعمة تساعد في مقاومة الإنفلونزا خلال الشتاء Icon السعودية اليوم تبحث عن المكانة التي تليق بها على مستوى العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان ملك الأردن Icon وفاة مواطنة في بيشة سقطت من مبنى تحت الإنشاء Icon تحذير.. الكتمان يؤدي إلى اضطرابات نفسية ويسبب الاكتئاب Icon قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقَّد المراكز الميدانية في محمية شرعان Icon اختتام التمرين البحري المشترك تصدي 5 Icon الغذاء والدواء: 5 أخطاء شائعة تُعرِّض منتجات التجميل للبكتيريا Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والشرقية ورفع التنبيه إلى تحذير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات ختام الجولة الـ12

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

2023-01-07 الساعة 2:56
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير سلطان عكيري مباراة الفيحاء ضد الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده عمر الجمل ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع تركي هشلان، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

قد يهمّك أيضاً
Img

الضباب يُزين جبل اللوز وتوقعات بتساقط الثلوج مساء اليوم

Img

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 2.2 مليار ريال

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

ويقود محمد الهويش مباراة الاتفاق وأبها في ختام الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ويساعده سعد الشبرمي وعبدالعزيز البريه، محمد العمري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده بدر الشمراني.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويتواجد ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل أبها ثامنًا برصيد 16 نقطة، يليه الفتح برصيد 15 نقطة، والرائد عاشرًا بـ15 نقطة، ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 11 نقطة، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم