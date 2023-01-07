حكام مواجهات اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في ختام منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير سلطان عكيري مباراة الفيحاء ضد الباطن على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويساعده عمر الجمل ومحمد الحنفوش، والحكم الرابع تركي هشلان، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده علي العلي.

ويقود محمد الهويش مباراة الاتفاق وأبها في ختام الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، ويساعده سعد الشبرمي وعبدالعزيز البريه، محمد العمري حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو ممدوح آل شهدان، ويساعده بدر الشمراني.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 29 نقطة، الشباب ثانيًا بـ25 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد برصيد 24 نقطة، يليه التعاون بـ23 نقطة.

ويتواجد ضمك في المركز السادس برصيد 18 نقطة، ثم الطائي برصيد 18 نقطة، وحل أبها ثامنًا برصيد 16 نقطة، يليه الفتح برصيد 15 نقطة، والرائد عاشرًا بـ15 نقطة، ويحتل الاتفاق المركز الـ11 برصيد 13 نقطة.

ويحتل الوحدة المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، ثم الفيحاء برصيد 11 نقطة، والعدالة بـ8 نقاط، يليه الخليج بـ7 نقاط، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة.