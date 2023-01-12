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ضمن منافسات المجموعة الثانية

حكام مواجهتي الجمعة في خليجي 25

2023-01-12 الساعة 2:28
حكام مواجهتي الجمعة في خليجي 25
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، عن حكام مباريات الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

موعد المباريات

ويلعب منتخبا البحرين والكويت على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من خليجي 25، فيما يلعب منتخب قطر ضد الإمارات، على ملعب الميناء الأولمبي، وتُقام المباراتان عند الساعة السادسة مساء.

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الكويت في كأس الخليج
لاعبو الكويت – المصدر @AGCFF

حكام مواجهات خليجي 25

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاش ستيفان مباراة البحرين والكويت في خليجي 25، ويساعده مارين سكو فاسيلي وأرتين ميهاي، والحكم الرابع العماني أحمد الكاف.

وسيكون الفرنسي جيرمي بيرنارد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الصيني فيو مينج، ومقيم الحكام في مباراة البحرين والكويت، العراقي نجاح الحميدة.

البحرين والكويت في خليجي 25
حكام مباراة البحرين والكويت – المصدر @AGCFF

ويقود طاقم تحكيم العراقي بقيادة علي صباح القيسي مباراة قطر ضد الإمارات، ويساعده أحمد صباح قاسم وحيدر عبدالحسن، الحكم الرابع مهند قاسم، المغربي رضوان جيد حكمًا للفيديو، ويساعده السعودي عبدالله الشهري، ومقيم الحكام الكويتي محمد باجيه الشمري.

قطر والإمارات في كأس الخليج
حكام مباراة قطر والإمارات – المصدر @AGCFF

ترتيب المجموعة الثانية

وقبل مباريات الغد، يحتل منتخب البحرين الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة “خليجي 25″، برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن قطر والكويت، وتتذيل الإمارات الترتيب بدون رصيد.

ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 25
ترتيب المجموعة الثانية – المصدر لاعبو البحرين – المصدر @AGCFF

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