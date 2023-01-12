حكام مواجهتي الجمعة في خليجي 25

أعلنت لجنة الحكام في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، عن حكام مباريات الغد ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

موعد المباريات

ويلعب منتخبا البحرين والكويت على ملعب البصرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من خليجي 25، فيما يلعب منتخب قطر ضد الإمارات، على ملعب الميناء الأولمبي، وتُقام المباراتان عند الساعة السادسة مساء.

حكام مواجهات خليجي 25

ومن المقرر أن يدير طاقم تحكيم روماني بقيادة كوفاش ستيفان مباراة البحرين والكويت في خليجي 25، ويساعده مارين سكو فاسيلي وأرتين ميهاي، والحكم الرابع العماني أحمد الكاف.

وسيكون الفرنسي جيرمي بيرنارد حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده الصيني فيو مينج، ومقيم الحكام في مباراة البحرين والكويت، العراقي نجاح الحميدة.

ويقود طاقم تحكيم العراقي بقيادة علي صباح القيسي مباراة قطر ضد الإمارات، ويساعده أحمد صباح قاسم وحيدر عبدالحسن، الحكم الرابع مهند قاسم، المغربي رضوان جيد حكمًا للفيديو، ويساعده السعودي عبدالله الشهري، ومقيم الحكام الكويتي محمد باجيه الشمري.

ترتيب المجموعة الثانية

وقبل مباريات الغد، يحتل منتخب البحرين الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة “خليجي 25″، برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن قطر والكويت، وتتذيل الإمارات الترتيب بدون رصيد.