حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير سلطان الحربي مباراة الطائي والشباب المقدمة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ويساعده فهد العمري وحسن آل سلام، الحكم الرابع سلطان العكيري، حكم الفيديو فيصل البلوي، ويساعده هشام الرفاعي.

ويقود عبدالله الحربي مباراة الوحدة ضد الفتح المرجلة من الجولة التاسعة، ويساعده عمر الجمل ومحمد وزي، محمد البريدي حكمًا رابعًا، وممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل مواجهات اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ28 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.