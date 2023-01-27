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الطائي مع الشباب والوحدة ضد الفتح

حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي

2023-01-27 الساعة 2:01
حكام مواجهتي اليوم بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

حكام مباراتي اليوم

ويدير سلطان الحربي مباراة الطائي والشباب المقدمة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي، ويساعده فهد العمري وحسن آل سلام، الحكم الرابع سلطان العكيري، حكم الفيديو فيصل البلوي، ويساعده هشام الرفاعي.

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الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl

ويقود عبدالله الحربي مباراة الوحدة ضد الفتح المرجلة من الجولة التاسعة، ويساعده عمر الجمل ومحمد وزي، محمد البريدي حكمًا رابعًا، وممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

ترتيب دوري روشن السعودي

وقبل مواجهات اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ النصر في الصدارة برصيد 33 نقطة، ثم الهلال برصيد 32 نقطة، الاتحاد ثالثًا بـ31 نقطة، وبفارق نقطتين عن الشباب، ثم التعاون بـ28 نقطة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @SPL

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ثم أبها بـ19 نقطة، يليه الفتح والطائي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق والرائد، ثم الوحدة بـ15 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء.

وجاء الخليج في المركز الـ14 برصيد 13 نقطة، ثم العدالة برصيد 9 نقاط، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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