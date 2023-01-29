حكام نهائي كأس السوبر السعودي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

حكام مباراة الاتحاد والفيحاء

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويدير طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فيرناندو رباليني مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم، ويساعده جون بابلو بيلاتي ودييغو بونفا، الحكم الرابع خالد الطريس، حكم الفيديو ماورو فيجليانو، ويساعده محمد العبكري.

حلم حصد كأس السوبر السعودي

ويدخل الاتحاد والفيحاء مباراة اليوم، بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لحصد لقب كأس السوبر السعودي، خاصة أنهما يحققان نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه خسر النهائي مرتين، في 2013 ضد الفتح، وعام 2018 أمام الهلال.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، بالتألق ضد العميد، وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما حصد كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بركلات الترجيح.