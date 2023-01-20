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مساء غد في الدوري المصري

حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك

2023-01-20 الساعة 11:35
حكم مباراة السعودية والأرجنتين يُدير لقاء الأهلي والزمالك
المواطن - محمد سمعه

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سيدير الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز لـ موسم 2022/ 2023 مساء غد السبت.

حكم مباراة الأهلي والزمالك 

وسيعاونه غدًا كل من السلوفيني توماس كلانشينك وأندراز كوفاسيتش، بينما الحكم المصري نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا في مباراة القمة بالدوري المصري، والحكم السلوفيني ماني جورج حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الحكم السلوفيني ألين بوروشاك.

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وسبق لـ الحكم سلافكو فينسيتش إدارة مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر يوم 22 نوفمبر الماضي، وانتهت المباراة بفوز السعودية بهدفين مقابل هدف.

الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش - الأهلي والزمالك
الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش – الأهلي والزمالك

موعد المباراة والقناة الناقلة 

وتُقام مباراة الأهلي والزمالك، غدًا في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة على قناة O n Time Sports المصرية.

وسبق لـ الأهلي الفوز على الزمالك في 47 مباراة في بطولة الدوري المصري، بينما فاز الزمالك في 27 لقاء، كما تعادل الفريقان من قبل في 50 مباراة.

وقبل مواجهة الغد رقم 125 بين الفريقين في بطولة الدوري، سجل لاعبو الأهلي 159 هدفًا في شباك الزمالك، بينما سجل لاعبو الزمالك 110 أهداف في شباك الأهلي.

الأهلي والزمالك - كأس مصر 2021

ولا تزال أزمة المنشطات الخاصة باللاعبين أحمد فتوح وعبدالله جمعة تثير الجدل، وذلك قبل قمة الأهلي والزمالك غدًا.

وكانت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أصدرت بيانًا يوم الثامن من يناير الجاري بشأن أزمة فتوح وجمعة بعد أن وجه لهما مرتضى منصور رئيس الزمالك تهمة تناول المنشطات والمواد المخدرة.

وبسبب تلك الأزمة فإن فتوح وجمعة غابا عن لقاءات الزمالك الأخيرة في الدوري المصري ضد كل من الداخلية والاتحاد السكندري وبيراميدز في كأس مصر.

ودشن جمهور الكرة المصرية وسم “كشف المنشطات حتمي قبل لقاء القمة”، حيث طالبوا بتوقيع الكشف والفحص على لاعبي الزمالك فتوح وجمعة، لمعرفة إذا ما كان الثنائي بريئًا من تعاطي المنشطات أو تعاطها بالفعل.

ويعيش نادي الزمالك فترة غير موفقة في النتائج، حيث ودع بطولة كأس مصر موسم 2021/ 2022 من دور نصف النهائي، بعد خسارته أمام نادي بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

 

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