حكم نهائي مونديال 2022 يدير مباراة الشباب والاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عن أن الحكم البولندي سيمون مارتشينياك حكم نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، سيدير مباراة الشباب والاتحاد غدًا الاثنين في الجولة التاسعة والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر برنامج ” أكشن مع وليد” أن مارتشينياك صاحب الـ43 عامًا سيدير مباراة الشباب والاتحاد بعد أن قاد نهائي مونديال قطر بين منتخبي فرنسا والأرجنتين وقدم مستوى مميزًا في المباراة.

وكان مارتشينياك أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري مساء يوم الاثنين الماضي، كما سبق له إدارة مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك عام 2020.

مباراة الشباب والاتحاد

وفي سياق آخر، أعربت جماهير ناديي الشباب والاتحاد عن استيائهم من غلاء أسعار تذاكر مباراة الفريقين.

وتداول جمهور الفريقين عبر موقع “تويتر” صورة متداولة لأسعار تذاكر المباراة التي تبدأ من 150 ريالًا حتى 8000 ريال باختلاف أماكن المدرجات في الملعب.