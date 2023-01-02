حلول لمعالجة الكثافة المرورية بالرياض

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اقترح المختص في النقل والسلامة المرورية سلطان الزهراني، بعض الحلول لمعالجة الكثافة المرورية بالرياض.
فيديو | المختص في النقل والسلامة المرورية سلطان الزهراني: تفعيل النقل العام وتقليل عدد الشاحنات داخل المدن من أبرز الحلول لمعالجة الكثافة المرورية في الرياض#عين_الخامسة #الإخبارية pic.twitter.com/w1m4RCZ1O2قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 2, 2023
وقال الزهراني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن تفعيل النقل العام وتقليل عدد الشاحنات داخل المدن من أبرز الحلول لمعالجة الكثافة المرورية في الرياض.
كما شدد الزهراني على أهمية إنشاء الموانئ الجافة خارج المدن، فضلًا عن تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام بحيث تكون وسائله مقبولة وجيدة ونظيفة وإيجابية.