حلول لمعالجة الكثافة المرورية بالرياض

اقترح المختص في النقل والسلامة المرورية سلطان الزهراني، بعض الحلول لمعالجة الكثافة المرورية بالرياض.

أبرز الحلول

وقال الزهراني خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، اليوم الاثنين: إن تفعيل النقل العام وتقليل عدد الشاحنات داخل المدن من أبرز الحلول لمعالجة الكثافة المرورية في الرياض.

كما شدد الزهراني على أهمية إنشاء الموانئ الجافة خارج المدن، فضلًا عن تشجيع المواطنين على استخدام النقل العام بحيث تكون وسائله مقبولة وجيدة ونظيفة وإيجابية.