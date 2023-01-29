حمدالله يُسجل هدفًا لـ الاتحاد بعد مرور دقيقتين

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افتتح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف نهائي كأس السوبر السعودي محرزًا الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الأول.
حمدالله يفتتح أول الأهداف في السوبر 🔥
الفيحاء 0 × 1 الاتحاد#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/oRXu8KcYJa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023
وتلقى النجم المغربي تمريرة متقنة من البرازيلي رومارينيو لينفرد بحارس مرمى نادي الفيحاء، ويضعها من فوقه عند حلول الدقيقة الثانية.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.