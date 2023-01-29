حمدالله يُسجل هدفًا لـ الاتحاد بعد مرور دقيقتين

افتتح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف نهائي كأس السوبر السعودي محرزًا الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الأول.

وتلقى النجم المغربي تمريرة متقنة من البرازيلي رومارينيو لينفرد بحارس مرمى نادي الفيحاء، ويضعها من فوقه عند حلول الدقيقة الثانية.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.