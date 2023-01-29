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في شباك الفيحاء في نهائي السوبر السعودي

حمدالله يُسجل هدفًا لـ الاتحاد بعد مرور دقيقتين

2023-01-29 الساعة 8:31
حمدالله يُسجل هدفًا لـ الاتحاد بعد مرور دقيقتين
المواطن - محمد سمعه

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افتتح النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أهداف نهائي كأس السوبر السعودي محرزًا الهدف الأول لنادي الاتحاد بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الأول.

وتلقى النجم المغربي تمريرة متقنة من البرازيلي رومارينيو لينفرد بحارس مرمى نادي الفيحاء، ويضعها من فوقه عند حلول الدقيقة الثانية.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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