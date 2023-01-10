حمد اليامي يمنح التقدم لـ الهلال بالشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
د24' حمد اليامي.. بالقوووة 💪🏻
الرائد 0 × 1 الهلال#الرائد_الهلال | #SSC pic.twitter.com/ytefnTYKp2قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 10, 2023
ونجح اللاعب حمد اليامي في إحراز الهدف الوحيد لـ أزرق الرياض بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.