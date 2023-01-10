حمد اليامي يمنح التقدم لـ الهلال بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح اللاعب حمد اليامي في إحراز الهدف الوحيد لـ أزرق الرياض بالدقيقة الـ25 من عمر الشوط الأول.