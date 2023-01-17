حملة الراجحي للحج: احذروا من أي جهة تشترط رسومًا مالية

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حذرت حملة الراجحي للحج من أي جهة تشترط فرض رسوم مالية لتقديم أي خدمة.
وقالت الحملة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. متابعينا الكرام.. تحذر إدارة حملة الراجحي للحج من التعامل مع أي جهة أو شخص يشترط رسومًأ مالية لتقديم أي خدمة تخص أعمال الحملة وعلمًا أن القنوات الرسمية بالحملة هي:
• تويتر: @alrajhihaj
• السناب شات: RH.22002
• الواتس أب: 0531333979.
وفي وقت سابق، وقبل أسبوع تقريبًا، أعلنت حملة الراجحي أنه لم يتم البدء باستقبال طلبات الحج الخيري بحملة الراجحي لعام ١٤٤٤هـ
وسيتم الإعلان عن الشروط والآلية لاحقًا إن شاء الله في جميع حساباتنا الرسمية.
وأضافت الحملة: “علمًا أن الحج مجاني وبلا مقابل مالي”.
حربه على ابراهيم
السلام عليكم. اريد ارسال شخص من طرفي موجود في تركيا الي الحج. الجنسيه سوريه