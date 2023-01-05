حملة الراجحي للحج: لم يتم البدء باستقبال الطلبات

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كشفت حملة الراجحي للحج، أنه لم يتم البدء حتى الآن في استقبال طلبات الحج الخيري بالحملة لعام ١٤٤٤هـ.
وأوضحت الحملة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه سيتم الإعلان عن الشروط والآلية لاحقًا في جميع حساباتها الرسمية.
ولفتت إلى أن الحج مجاني وبلا مقابل مالي، داعية الجميع إلى متابعة حساباتها من أجل معرفة الموعد وآلية التسجيل والشروط والتفاصيل.
وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق بدء التقديم لموسم الحج لعام 1444 هـ 2023 م، كما وفرت الوزارة 4 باقات لمن يرغب في الحجز لحج هذا العام.