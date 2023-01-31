حملة للمرور السري في الرياض توقع عدد من المخالفين

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وثق المرور السعودي حملة للمرور السري في الرياض، حيث تم ضبط عدد من المخالفات على الطريق.
– إساءة استخدام أنوار التلاقي.
-عدم ترك مسافة كافية.
-قيادة المركبة بدون لوحات.
– استخدام لوحات غير عائدة للمركبة .
مخالفات تم ضبطها خلال حملة للمرور السري في الرياض. #سناب_الداخلية#المرور_السعودي pic.twitter.com/m6UvulnCfWقد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) January 30, 2023
ومن بين المخالفات التي تم ضبطها، إساءة استخدام أنوار التلاقي، وعدم ترك مسافة كافية، وقيادة المركبة بدون لوحات، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة، حسبما ذكر حساب المرور الرسمي في تغريدة على موقع تويتر.
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.
ابو بدر
كفو رجال امن المرور حفظكم الله كل شر ومكروه ومن كل عابث وفاسد لكم من الشعب التقدير والاحترام