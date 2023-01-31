حملة للمرور السري في الرياض توقع عدد من المخالفين

وثق المرور السعودي حملة للمرور السري في الرياض، حيث تم ضبط عدد من المخالفات على الطريق.

مخالفات

ومن بين المخالفات التي تم ضبطها، إساءة استخدام أنوار التلاقي، وعدم ترك مسافة كافية، وقيادة المركبة بدون لوحات، واستخدام لوحات غير عائدة للمركبة، حسبما ذكر حساب المرور الرسمي في تغريدة على موقع تويتر.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط 317 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق المملكة.