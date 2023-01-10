Icon

موجز “المواطن” ليوم الاثنين 9 يناير Icon لحظات عصيبة عاشها ركاب طائرة روسية بعد انفتاح الباب الخلفي Icon السديس: إستراتيجية الرئاسة التشغيلية هدفها الوصول للحرم الذكي Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس السنغال في ضحايا تصادم حافلتين Icon صنع في مكة والمدينة يعكس الهوية الصناعية ويعزز نفاذ المنتجات الوطنية عالميًّا Icon انتشال شخص غرق في مستنقع مائي بوادي ذهبان Icon إيداع دعم الدفعة الـ 62 من حساب المواطن بعد ساعات Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن Icon اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 Icon وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رجل أعمال يروي تجربته

حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل

2023-01-10 الساعة 12:53
حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح رجل الأعمال عبدالله النهدي طريقته في استثمار نصف مليار بقطاع الإبل.

وقال النهدي خلال برنامج مجلس الصياهد: إنه أخذ المنقيات هذه، على أساس تزويد السرعة، وأن يجعل الناس يملكون مثلها، مضيفًا: ما حتى أحتكرها لنفسي، أبي يتكاثر الناس.

المنافسة مع الشركات

استطرد: المنافسة مع الشركات قوة لنا، حيث إن التطوير السريع ينتج من المنافسة، فالمنافسة تجعل الإنسان الذي لديه أهداف يقف على أصابعه لتطوير المنظومة الخاصة به سواء أشخاص أو شركات.

ولفت إلى أن المنظومة الماضية لا تُطبق في المستقبل سواء في الإبل أو غيره، متابعًا: أتمنى من جميع الملاك أن يغيروا سياستهم في تطوير المنظومات، التعامل الماضي لا ينفع اليوم.

وأضاف: المنقية بالنسبة لي كيان واستثمار، وراح أضخ فيها أموالًا زيادة، وأتوقع راح أطلع نتائج قوية بإذن الله، وهذه الأشياء يبغى لها على مدى بعيد مو تطبق ثاني يوم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما
مشاهير

كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما

مشاهير
العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري...
مشاهير

العلي يخرج عن النص ويستعرض احتفالية الدوسري...

مشاهير
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الفنار

وظائف
رئيسة وزراء إيطاليا: من الخطأ الاعتماد على...
العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: من الخطأ الاعتماد على...

العالم
لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

لحظة هطول أمطار العزيزية والرايس بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
التاريخ يشهد تألق المغرب
الرياضة

التاريخ يشهد تألق المغرب

الرياضة
الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ...
السعودية اليوم

الفنانون يتفاعلون مع دعوة تركي آل الشيخ...

السعودية اليوم
نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به...
أخبار رئيسية

نزاهة : التحقيق مع 437 مشتبهًا به...

أخبار رئيسية