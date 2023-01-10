حيلة ذكية لاستثمار ملايين في الإبل

أوضح رجل الأعمال عبدالله النهدي طريقته في استثمار نصف مليار بقطاع الإبل.

وقال النهدي خلال برنامج مجلس الصياهد: إنه أخذ المنقيات هذه، على أساس تزويد السرعة، وأن يجعل الناس يملكون مثلها، مضيفًا: ما حتى أحتكرها لنفسي، أبي يتكاثر الناس.

المنافسة مع الشركات

استطرد: المنافسة مع الشركات قوة لنا، حيث إن التطوير السريع ينتج من المنافسة، فالمنافسة تجعل الإنسان الذي لديه أهداف يقف على أصابعه لتطوير المنظومة الخاصة به سواء أشخاص أو شركات.

ولفت إلى أن المنظومة الماضية لا تُطبق في المستقبل سواء في الإبل أو غيره، متابعًا: أتمنى من جميع الملاك أن يغيروا سياستهم في تطوير المنظومات، التعامل الماضي لا ينفع اليوم.

وأضاف: المنقية بالنسبة لي كيان واستثمار، وراح أضخ فيها أموالًا زيادة، وأتوقع راح أطلع نتائج قوية بإذن الله، وهذه الأشياء يبغى لها على مدى بعيد مو تطبق ثاني يوم.