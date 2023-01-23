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تخفيض السعر ليقوم عدد كبير بشرائه

حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية

2023-01-23 الساعة 11:38
حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

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كشف المختص بالأمن السيبراني فهد الدريبي، حيلة بعض المتاجر الإلكترونية لرفع تقييم منتج معين.

تخفيض السعر

وأشار الدريبي، خلال لقائه ببرنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، إلى بعض أساليب تلك المتاجر في تقييم المنتج، منها تخفيض السعر.

وأوضح، أن تلك المتاجر تقوم بتخفيض سعر المنتج بحيث يقوم مجموعة كبيرة من المستهلكين بشرائه، فيتم تقييم ذلك المنتج على أنه الأفضل في المبيعات.

أفضل مبيعات

من جانب آخر، لفت المختص بالأمن السيبراني إلى أن تلك المتاجر بمجرد أن تحصل على تقييم أفضل مبيعات للمنتج تقوم برفع السعر، فيما يكون العميل في تلك المرحلة قد خُدع ويشتري المنتج.

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