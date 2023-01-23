حيلة لا تخطر على بال أحد لرفع تقييم المنتجات بالمتاجر الإلكترونية

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كشف المختص بالأمن السيبراني فهد الدريبي، حيلة بعض المتاجر الإلكترونية لرفع تقييم منتج معين.
فهد الدريبي (مختص في الأمن السيبراني) يكشف حيلة بعض المتاجر الالكترونية لرفع تقييم منتج معين @Fahad_Alduraibi@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/CaI7QKRAPNقد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 23, 2023
وأشار الدريبي، خلال لقائه ببرنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، إلى بعض أساليب تلك المتاجر في تقييم المنتج، منها تخفيض السعر.
وأوضح، أن تلك المتاجر تقوم بتخفيض سعر المنتج بحيث يقوم مجموعة كبيرة من المستهلكين بشرائه، فيتم تقييم ذلك المنتج على أنه الأفضل في المبيعات.
من جانب آخر، لفت المختص بالأمن السيبراني إلى أن تلك المتاجر بمجرد أن تحصل على تقييم أفضل مبيعات للمنتج تقوم برفع السعر، فيما يكون العميل في تلك المرحلة قد خُدع ويشتري المنتج.