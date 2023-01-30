حيوان غرير العسل ينتصر على 3 نمور إفريقية

وثق مقطع فيديو لقطات لمعركة شرسة بين 3 نمور إفريقية وحيوان غرير العسل في محمية سابي بجنوب إفريقيا.

تفاصيل المعركة

وبحسب الفيديو المتداول، ظل غرير العسل يقاتل أنثى النمر وأولادها، من أجل البقاء على قيد الحياة.

وحاول النمور الثلاثة افتراسه مستغلين كثرتهم وحجمه الصغير، فقاموا بمحاولة خنقه كي يسهل عليهم التهامه، إلا أنه حاربهم بمخالبه وجلده السميك، الأمر الذي مكنه من البقاء على قيد الحياه ومواصلة القتال والفرار منهم دون محاولتهم اللحاق به.