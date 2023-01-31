خالد الرفاعي: الوسط الفني جاحد وبعض الفنانين قالوا لي ما عاد نبغاك

عبر الفنان خالد الرفاعي عن حزنه من تجاهل زملائه في الوسط الفني بكلمات مؤثرة.

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وأفاد الرفاعي، في لقاء لبرنامج يا هلا، الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، قائلًا: الوسط الفني اللي إحنا عايشين فيه تراه جاحد ثم جاحد ثم جاحد.

واسترسل الفنان: يعني أنا مريض الآن وغيري كثير من الفنانين ما أبغى تتصل بي مجاملة، ترى اللي فيني اليوم من نقص الأكسجين وتعبي ما أدعي على أحد بس هيجيك يوم وتتعب وتحتاج من يقول لك ألو كيف حالك غير عيالك.

وأكمل الرفاعي: الناس اللي اشتغلت معهم مو أنت خلصت خلاص أنت ما عاد نبغاك.

وقال: في أجيال جديدة وحنا نكون كراسي بس احتفظ يا أخي بالكرسي خله موجود، لكن كلمة والله هذولا قدامى ما عاد نبغاهم.

ولفت الرفاعي إلى أن معظم من يستغني عن الفنانين القدامى، هم المنتجين وبعض القنوات، متسائلًا: الشباب الجديد اللي عمره 20 ولا 30 ما له أب ولا جد؟! في ممثلين كبار يلعبون هذه الشخصيات.

وأكمل: الفنان علي المدفع الآن ما يشوف يعتبر ضرير هذا هو شغال والوحيد اللي مشغله فيصل العيسى في شباب البومب.

وطلب الرفاعي أن يكون هناك التفاتة للفنانين القدامى وتقديرهم، وأن يكون هناك نقابة للفنانين ويوضع بها صندوق لجمع الأموال من أعمال الفنانين لمساعدة من يمرض أو يحدث له ضائقة.