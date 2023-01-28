خالد الغنام يرحل عن النصر

كشفت تقارير أن اللاعب خالد الغنام سيرحل عن نادي النصر قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية في السعودية.

وذكر الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” أن الغنام صاحب الـ22 عامًا في طريقه لمغادرة النصر حيث قال: ” الله يكتب لك الخير”.

وكان ناديا الشباب والفتح أبديا اهتمامًا كبيرًا بضم الغنام صاحب الـ22 عامًا في حال غادر النصر.

خالد الغنام

ويبتعد خالد الغنام عن المشاركة بشكل أساسي مع النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي، حيث لا يُفضل المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا الاعتماد عليه.

وكان الغنام صاحب الـ22 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في عام 2020، قادمًا من القادسية، وشارك في أكثر من 90 مباراة معه، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 11 هدفًا.

انقسام الجماهير

وكانت جماهير النصر انقسمت بشأن موقف الغنام، حيث أبدى البعض تعاطفه معه، وأكد أنه كان من أبرز اللاعبين في صفوف النصر، واستحق تعاملًا أفضل من جارسيا؛ وحاولوا مطالبة الإدارة بقيادة مسلي آل معمر بالتدخل وعودته للمشاركة.

على الجانب الآخر، انتقد البعض خالد الغنام، وأكدوا أنه لا يُقدر حجم موهبته ولم يهتم بتطوير الجانب اللياقي والذهني لديه.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لمواجهة الفتح مساء يوم الجمعة المقبلة في الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي.