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وسط مشاركة وفود رفيعة المستوى

خالد الفيصل يطلق مؤتمر ومعرض إكسبو الحج بمشاركة 81 متحدثًا

2023-01-09 الساعة 11:07
خالد الفيصل يطلق مؤتمر ومعرض إكسبو الحج بمشاركة 81 متحدثًا
المواطن - واس

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بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتحَ الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بجدة اليوم، مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج” 2023، في نسخته الثانية، بمشاركة 81 متحدثًا من القطاعين العام والخاص من داخل المملكة وخارجها، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من وزراء الشؤون الدينية، ورؤساء بعثات الحج والهيئات العليا من أكثر من 57 دولة.

ترحيب

وألقى وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، كلمة رحب فيها بالخبراء والمختصين والمهتمين بشؤون الحج والعمرة، مؤكدًا أن خدمة ضيوف الرحمن من جميع بلدان العالم أولوية قصوى، والتزام تاريخي أصيل، وشرف عظيم تفتخر به حكومة خادمِ الحرمين الشريفين، ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر ضمن رحلة إيمانية ثرية مرقمنة الخدمات.

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وقال: ” أزف إليكم بشارتين في هذا اللقاء؛ الأولى: عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة بدون أي قيود على العمر، والثانية: السماح لأي بعثة حج من أي مكان في العالم التعامل مع أي شركة مرخصة تحقق المتطلبات التي يحتاجها حجاج تلك الدول، وذلك بهدف التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين من 235 ريالاً إلى 88 ريالاً، وذلك بنسبة 63٪ ، وسوف يبدأ العمل بها من يوم غدٍ بمشيئة الله تعالى، وكذلك تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالاً بنسبة 73٪ .مشيراً إلى أن أي قادم للمملكة بتأشيرة عمرة يمكنه زيارة أي مدينة في المملكة، وكذلك أي زائر للمملكة متاح له أداء العمرة في أي وقت.

وشدَّد الربيعة على حرص وزارة الحج والعمرة على تجويد وتطوير جميع الخدمات والحلول المُقدمة للحجاج والمعتمرين من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات في منظومة الحج والعمرة، لافتًا النظر إلى أن تجمع الجهات المشرفة على شؤون الحجاج والمعتمرين في دول العالم الإسلامي، والتبكير في توقيع اتفاقيات الحج؛ دليلٌ على الحرص والعمل المستمرين لتقديم أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين بيسر وسهولة، بالشراكة مع الجهات المعنية من 70 جهة.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً يبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

عقب ذلك أطلق أميرا منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مبادرة صُنع في مكة والمدينة.

وفي ختام الحفل كرَّم الأمير خالد الفيصل الرعاة وشركاء النجاح، ومن ثم التقطت الصور التذكارية له مع الوفود المشاركة من الوزراء ورؤساء البعثات.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة وأمير منطقة المدينة المنورة، قد تجولا في أرجاء معرض “إكسبو الحج”، يرافقهما وزير الحج والعمرة، وعددٌ من المسؤولين من داخل المملكة وخارجها

 

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