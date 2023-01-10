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في إطار سعي المملكة لوضع بصمتها على قطاع الرياضة عالميًا

خالد بن سلطان : نأمل انتقال فريق فورمولا 1 إلى المملكة

2023-01-10 الساعة 5:23
خالد بن سلطان : نأمل انتقال فريق فورمولا 1 إلى المملكة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، إن السعودية تسعى وتعزز بالفعل بصمتها على قطاع الرياضة عالميًا.

وتابع في حديث لمجلة موتور سبورت: نقوم حاليًا بتعزيز خريطة الاقتصاد الرياضي والمضي قدمًا بها، كما نحاول جذب فريق فورمولا 1 F1 إلى السعودية مستقبلًا.

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وأردف: نريد إنشاء مركز، وحاليًا لدينا شركات كبيرة يمكنها المساعدة في تعزيز مستقبل رياضة السيارات في المملكة.

خالد بن سلطان الفيصل نأمل في إنشاء مركز للفورمولا 1 في السعودية

وعن إمكانية انتقال فريق فورمولا 1 إلى المملكة ونيوم على وجه الخصوص قال: هذا ما نأمله وهذا ما نعمل من أجله، ونريد أن نتمكن من إحضار إحدى الشركات المصنعة الكبرى إلى السعودية.

واستطرد: نقوم باستثمارات عدة في مجال رياضة السيارات، فقد اشترى صندوق الاستثمارات العامة على سبيل المثال أسهمًا في شركتي McLaren و Aston Martin.

وقال تقرير موتور سبورت: تستهدف المملكة مكلارين وأستون مارتن لتكونا في قلب مركز لسباقات السيارات قيد الإعداد حاليًا، وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت شركة ماكلارين عن شراكة استراتيجية مبتكرة مع نيوم وهي المدينة التي أصبحت الراعي الرئيسي لفريقي الفورمولا إي وإكستريم إي.

كم تعد المملكة أيضًا ثاني أكبر مساهم في شركة سيارات Aston Martin، في حين أن شركة أرامكو هي الراعي الرئيسي لفريق F1.

خطط السعودية القادمة في رياضة السيارات

وأَضاف: نأمل أن نفتح ونجلب مقرًا رئيسيًا إلى المملكة، أو أن نوظف أشخاصًا يمكنهم مساعدتنا في تصنيع السيارات أو التكنولوجيا؛ لإنشاء علامتنا التجارية الخاصة وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا.

وفي معرض تفصيله لطموحات المملكة العربية السعودية في رياضة السيارات على المدى الطويل، أضاف الأمير خالد: لدينا برنامج مدته 20 عامًا ونأمل أن يتم إطلاقه في نهاية 2023 أو أوائل العام المقبل.

هدف أكبر من استضافة الأحداث الدولية

وقال الأمير خالد بن سلطان الفيصل: هدفنا ليس فقط استضافة الأحداث الدولية، بل نريد أن نشارك أكثر، نريد أن يكون لدينا مهندسين، نريد ميكانيكيين ونريد بناء سيارات ونريد أن نكون مبدعين.

وتابع: نريد حقًا أن يكون لدينا بطل وسائق يمكنه التنافس في بطولة الفورمولا 1.

وأضاف: نحن نستثمر الكثير في البنية التحتية، في بناء المسارات وبناء أكاديميات حتى نتمكن من المشاركة بشكل أكبر، نريد أن يكون هناك فرق سعودية، مع سائقين سعوديين أو سائقين آخرين، للسباق في الفرق السعودية.

واختتم الحوار قائلًا: لا يزال الطريق طويلًا، ولكن نأمل بحلول الأعوام 2030 أن نتمكن من تحقيق أهدافنا المخطط لها.

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