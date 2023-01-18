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إيقاف مقيمين وتحويلهما لجهات الاختصاص

خبأوا 16 كجم حشيش في مركبة بعسير فسقطوا بقبضة الأمن

2023-01-18 الساعة 10:43
خبأوا 16 كجم حشيش في مركبة بعسير فسقطوا بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة على مقيمين بحوزتهما 16 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

16 كجم من الحشيش المخدر

وقال حساب الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر: قبضت دوريات الأمن في محافظة بيشة في منطقة عسير على مقيمين من الجنسية السودانية بحوزتهما 16 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

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تم إيقافهما

وأشار حساب الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهات الاختصاص.

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