خبأوا 16 كجم حشيش في مركبة بعسير فسقطوا بقبضة الأمن

قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة على مقيمين بحوزتهما 16 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

16 كجم من الحشيش المخدر

وقال حساب الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر: قبضت دوريات الأمن في محافظة بيشة في منطقة عسير على مقيمين من الجنسية السودانية بحوزتهما 16 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها أحدهما.

تم إيقافهما

وأشار حساب الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهات الاختصاص.