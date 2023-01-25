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تم إحالته لجهة الاختصاص

خبأ 8 كجم حشيش في مركبته بعسير فسقط في قبضة الأمن

2023-01-25 الساعة 9:52
خبأ 8 كجم حشيش في مركبته بعسير فسقط في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام القبض على مواطن في منطقة عسير بحوزته 8 كيلو جرامات من مادة الحشيش المخدر.

 8 كجم من الحشيش

وقال الأمن العام في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: قبضت دوريات الأمن بمحافظة بيشة بمنطقة عسير على مواطن بحوزته 8 كجم من مادة الحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة يقودها.

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ولفت الأمن إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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