خبراء ينصحون بإعطاء الأظافر فترة راحة من الطلاء طريقة سرية تجعل الشوكولاتة تذوب في فمك! موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج 25 والقنوات الناقلة مشاهد مباشرة لامتلاء المسجد الحرام بالمعتمرين والزائرين طائرة المغني الشهير بريسلي للبيع في مزاد علني أسباب جفاف العيون عند الأطفال وطرق الوقاية إطلاق تحدي أبشر 2023 لتمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي انهيار أسواق الكمبيوتر الشخصي حول العالم تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد لقطات لـ جريان سيل وادي الرمة لليوم الـ 15 على التوالي
ينصح خبراء العناية بالبشرة، بإعطاء الأظافر فترة راحة من الطلاء من وقت إلى آخر من أجل الاستشفاء واستعادة المظهر الصحي المفعم بالأنوثة.
وأردفت مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال أن الخطوة الأولى للاستشفاء تتمثل في إزالة طلاء الأظافر تماما وعدم ترك أية آثار عليه.
ولهذا الغرض ينبغي استعمال مزيل طلاء يخلو من الأسيتون والكحول لحماية الأظافر.
أما الخطوة الثانية فتتمثل في الحمام الفاتر، الذي يحتوي على مواد تعمل على تغذية الأظافر والعناية بها مثل البيوتين والكيراتين والكافيين.
في حين تأتي الخطوة الثالثة في العناية بالأظافر بواسطة زيت مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأفوكادو؛ حيث يمنح الزيت الأظافر ملمسًا مخمليًا ينطق بالرقة والأنوثة.