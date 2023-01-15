خبراء ينصحون بإعطاء الأظافر فترة راحة من الطلاء

ينصح خبراء العناية بالبشرة، بإعطاء الأظافر فترة راحة من الطلاء من وقت إلى آخر من أجل الاستشفاء واستعادة المظهر الصحي المفعم بالأنوثة.

استشفاء الأظافر

وأردفت مجلة Instyle المعنية بالصحة والجمال أن الخطوة الأولى للاستشفاء تتمثل في إزالة طلاء الأظافر تماما وعدم ترك أية آثار عليه.

ولهذا الغرض ينبغي استعمال مزيل طلاء يخلو من الأسيتون والكحول لحماية الأظافر.

أما الخطوة الثانية فتتمثل في الحمام الفاتر، الذي يحتوي على مواد تعمل على تغذية الأظافر والعناية بها مثل البيوتين والكيراتين والكافيين.

في حين تأتي الخطوة الثالثة في العناية بالأظافر بواسطة زيت مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأفوكادو؛ حيث يمنح الزيت الأظافر ملمسًا مخمليًا ينطق بالرقة والأنوثة.