خبرة نواف بوشل تطمئن جماهير النصر

نجح نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر في التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، نواف بوشل لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

نواف بوشل نصراوي

وأعلن النصر عن حصول آل معمر على توقيع نواف بوشل، لينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2027، وتم شراء المدة المتبقية في عقده، وذلك بدعم من عضو الشرف الذهبي، الأمير خالد بن فهد، الذي تكفل بالصفقة.

ويملك نواف بوشل صاحب الـ23 عامًا، خبرة كبيرة، ما حفز النصر لضمه، حيث تدرج في الفئات السنة لنادي الفتح، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول لكرة القدم منذ 4 مواسم، ولعب 79 مباراة في دوري المحترفين، نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع مثلهم.

ويُعد نواف بوشل هو ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالميركاتو الشتوي الحالي، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025، ويتوقع أن يتم التعاقد مع صفقتين خلال الفترة المقبلة.

النصر يستعد لمواجهة الاتفاق

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مواجهة الاتفاق، يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وقبل المواجهة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يقع الاتفاق في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.