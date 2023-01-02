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اليوم الاثنين آخر نجم من نجوم المربعانية

خبير أرصاد يتوقع استمرار حالة ‎مدرار لعدة أيام.. برودة وصقيع

2023-01-02 الساعة 10:49
خبير أرصاد يتوقع استمرار حالة ‎مدرار لعدة أيام.. برودة وصقيع
المواطن - فريق التحرير

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توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الاثنين هو آخر نجم من نجوم المربعانية وهو ‘‘الشولة‘‘وَهو النجم الثالث ويستمر لـ13 يوماً.

وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: “في هذا الوقت تستمر البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى”.

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وأضاف : ”فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية، ويوافق دخول الشولة هذا العام حالة جوية ممطرة بوسم ‎مدرار وهي ‎الحالة الممطرة التاسعة لموسم 1444هـ.

وواصل الحصيني بقوله “يرافق الحالة الممطرة رياح أصلها قطبي باردة تكون سبب في استمرار الأجواء الباردة الماطرة على معظم أنحاء المملكة ومعظم دول الخليج مع فرصة لهطل ثلجي على شمال المملكة”.

وتابع “حالة ‎مدرار متوقع استمرارها أيام عدة متوقع أن تعيش معظم مناطق المملكة ودول الخليج أجواء ماطرة باردة وضباب ونفيض مع أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد وفرصة سيول على معظم المملكة مع تقارب في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى خاصة الشمالية والوسطى”.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

تساقط الثلوج

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة نجران وجازان, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز) والأطراف الشمالية من المملكة.

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والأوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

 

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