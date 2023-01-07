خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم

قال الخبير في قضايا المخدرات الدكتور خالد الدخيل، إن إيران متورطة في تصدير مادة الشبو والمخدرات لجميع دول العالم، حيث إنها تعادي الجميع.

تورط إيران

وأوضح الدخيل خلال تصريحات له ببرنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن مادة الشبو المخدرة هي الآن تعد الصرخة الجديدة في المجتمع، حيث انتشرت في عدد من الدول الخليجية والعربية.

ولفت إلى أن الشبو أصبح هو البديل الآن للمخدرات الأخرى، موضحًا أن هناك دولًا تتجه لإنتاجه نظرًا لأنه لا يحتاج إلى مواد صعبة الإيجاد.

وأشار إلى أن إيران تشكل العداء للجميع والعالم كله، وهي متورطة في تصدير مادة الشبو.

التعافي من الإدمان

وأكد أنه حينما يتورط الشاب في إدمان “الشبو” فالطريق إلى شفائه ورجوعه إلى الطريق المستقيم هو تقبل أسرته وقناعتها بأنه مريض ويحتاج إلى علاج.

فيديو | الخبير في قضايا المخدرات د. خالد الدخيل: حينما يتورط الشاب في إدمان "الشبو" فالطريق إلى شفائه ورجوعه إلى الطريق المستقيم هو بتقبل أسرته وقناعتها بأنه مريض ويحتاج إلى علاج #هنا_الرياض pic.twitter.com/xztrSkttul — هنا الرياض (@herealriyadh) January 7, 2023

ولفت إلى أن الأمل موجود في الشفاء من إدمان الشبو، لكن الأهم تقبل الأسرة وإيمانها بتعافي ابنهم كأي مرض آخر يحتاج إلى التدخل والعلاج بالمصحات.