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خلال أحداث الشوط الأول

خبير تحكيمي: طارق حامد نجا من الطرد أمام الهلال مرتين

2023-01-05 الساعة 10:04
خبير تحكيمي: طارق حامد نجا من الطرد أمام الهلال مرتين
المواطن - محمد سمعه

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أكد الخبير التحكيمي فهد المرداسي أن اللاعب المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، نجا من التعرض للطرد مرتين في مباراة الهلال وخلال أحداث الشوط الأول.

وقال المرداسي في قناة SSC: “طارق حامد تحصل على بطاقة صفراء مستحقة بعد عرقلته للاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو، ولكن بعدها احتك حامد باللاعبين سالم الدوسري وعلي البليهي في الدقيقتين الـ34 والـ36 ونجا من الطرد مرتين؛ لأنه احتك معهما بدون كرة”.

وكان الحكم الإيطالي دانييلي أورساتو أقدم على طرد أحد أعضاء الجهاز الفني بفريق الهلال، في الدقيقة الـ30 من مباراة الاتحاد في الجولة الـ12 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسات الكاميرا أورساتو وهو يمنح البطاقة الحمراء بوجه أحد أعضاء الجهاز الفني في الفريق الكروي الأول بأزرق الرياض بعد مرور نصف ساعة من الشوط الأول.

 

 

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