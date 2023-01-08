Icon

%49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا Icon بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص Icon مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي Icon السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي Icon مصري ينحر زوجته ويرسل سيلفي الجثة لأسرتها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل 4 مناطق

خبير طقس يتوقع: الحالة الممطرة جيدة والمفاجآت واردة

2023-01-08 الساعة 10:59
خبير طقس يتوقع: الحالة الممطرة جيدة والمفاجآت واردة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع الباحث المناخي وعضو جمعية الطقس والمناخ د. زياد الجهني، تحسن في الحالة الممطرة، مشيرًا إلى وجود مفاجآت.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.6 مليارات ريال

Img

أمير القصيم يثمن مبادرة تنزه المواطنين بمحمية المسند خلال الشتاء

وقال الجهني في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الأحد: الحالة الممطرة جيدة، والمفاجآت واردة.

وتابع: أفضل المناطق فرصًا شمال شرق المملكة ومنطقة مكة وشرق القصيم وعموم الحدود الشمالية، والله أعلم.

حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع المقبل على عدة مناطق.

وقال القحطاني، في مداخلة مع برنامج 120 على قناة “الإخبارية”: إنه من المتوقع استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف: “ما زالت درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، وتقل تدريجيًّا كلما اتجهنا شمالًا، ومن المتوقع استمرار وتكرار الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل، خاصة على المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والشمالية”.

أيضًا توقع القحطاني “تساقط الثلوج والبرد وانخفاض الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، بإذن الله تعالى”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين
الرياضة

مبابي يُسجل هدفين لـ فرنسا ويُورط الأرجنتين

الرياضة
تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...
السعودية اليوم

تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات بـ...

السعودية اليوم
التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين
الرياضة

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

الرياضة
القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين
كأس العالم

القنوات الناقلة لـ مباراة هولندا ضد الأرجنتين

كأس العالم
منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...
العالم

منع الرئيس الموريتاني ولد عبدالعزيز من مغادرة...

العالم
وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”
السعودية اليوم

وظائف بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”

السعودية اليوم
مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...
السعودية اليوم

مطار الملك عبدالعزيز: ظروف الطقس قد تؤدي...

السعودية اليوم
مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن
السعودية اليوم

مسام ينتزع 1028 لغمًا حوثيًا في اليمن

السعودية اليوم