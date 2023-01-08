خبير طقس يتوقع: الحالة الممطرة جيدة والمفاجآت واردة

توقع الباحث المناخي وعضو جمعية الطقس والمناخ د. زياد الجهني، تحسن في الحالة الممطرة، مشيرًا إلى وجود مفاجآت.

وقال الجهني في تغريدة على موقع التدوين المصغر تويتر، اليوم الأحد: الحالة الممطرة جيدة، والمفاجآت واردة.

وتابع: أفضل المناطق فرصًا شمال شرق المملكة ومنطقة مكة وشرق القصيم وعموم الحدود الشمالية، والله أعلم.

حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، استمرار الحالة المطرية خلال الأسبوع المقبل على عدة مناطق.

وقال القحطاني، في مداخلة مع برنامج 120 على قناة “الإخبارية”: إنه من المتوقع استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وأضاف: “ما زالت درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في فصل الشتاء، وتقل تدريجيًّا كلما اتجهنا شمالًا، ومن المتوقع استمرار وتكرار الحالة المطرية من متوسطة إلى غزيرة الأسبوع المقبل، خاصة على المنطقة الغربية والوسطى والشرقية والشمالية”.

أيضًا توقع القحطاني “تساقط الثلوج والبرد وانخفاض الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، بإذن الله تعالى”.