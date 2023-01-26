ختام فعالية نقوش العقير بأكثر من 60 ألف زائر

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اختتمت هيئة التراث – أمس- فعالية نقوش العقير التي نظَّمتها بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء، على ضفاف ميناء العقير التاريخي في الأحساء، بحضور أكثر من 60 ألف زائر.
وتضمَّنَت الفعالية عروضاً تراثيةَ وفلكلوريةً وحرفاً يدويةً تقليديةً اشتهرت فيها محافظة الأحساء من خلال مشاهد درامية للحياة قديماً في ميناء العقير التاريخي، ومكانته كبوابة تجارية مهمة على ساحل الخليج العربي، من وصول المراكب الشراعية إلى الميناء حتى تحميل قوافل الإبل بالبضائع باتجاه الأحساء ونجد، كما تضمَّنَت الفعالية معرضاً فوتوغرافياً يعرض صوراً للملك المؤسس – رحمه الله- في العقير عام 1915م.
جدير بالذكر أن العقير يعدُّ أول ميناء بحري شرق المملكة على ساحل الخليج العربي، والبوابة الاقتصادية مع بداية تأسيس الدولة، والمنفذ الرئيسي للوصول إلى شرق ووسط المملكة، وعملت الدولة حينها على تطوير الميناء عبر إنشاء الجمارك والجوازات والفرضة ومبنى الإمارة والحصن والمسجد وعين الماء وبرج بوزهمول، وكانت البضائع والأغذية وغيرها ترد إلى قلب الجزيرة العربية والعاصمة الرياض عبر هذا الميناء.