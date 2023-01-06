خرجت ولم تعد.. مفقودة خميس مشيط عمرها 13 عامًا

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تصدر وسم مفقودة خميس مشيط مواقع التواصل الاجتماعي وسط تفاعل بالآلاف من الأشخاص من داخل هذه المحافظة ودعوات بالعثور عليها ومطالبات للجهات المعنية وفرق التطوع بضرورة تكثيف عمليات البحث الميدانية.
وقامت سيدة بنشر فيديو تم تداوله بصورة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد فيه الجميع تكثيف الجهود في البحث على ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا.
وأضافت الوالدة أن ابنتها قد فقدت أثناء خروجها من المدرسة قبل أيام مطالبة من جميع الجهات المعنية والفرق المتطوعة بضرورة مساعدتها من أجل العثور على ابنتها، كما دعت كل شخص يراها بنقلها إلى أقرب مركز شرطة.
وتوالت التعليقات بعد ذلك وسط دعوات العثور عليها وردها إلى والدتها سالمة، وتباينت الآراء ما بين أسباب عدم العثور عليها حتى الآن رغم وجود كاميرات يمكن رصدها أثناء خروجها من المدرسة، ورجح البعض لوجود خلافات بين الأم وابنتها.
يحي عسيري
الله يردها لكم سالمه شاهدتها في البلد في مطعم مكه ولم اكن اعرف انها مفقوده واستغربت وجودها بين العمال والزباين