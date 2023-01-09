خسارة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بهدف دون رد

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، مساء الأحد، بفوز برشلونة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

وبدأ برشلونة المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في إحراز الهدف الوحيد للبارشا في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، حاول نادي أتلتيكو مدريد العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 41 نقطة في المركز الأول في الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 27 نقطة في المركز الخامس.

نتائج مباريات الجولة الـ16

وبدأت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني الجمعة الماضية، بفوز سيلتا فيجو على إلتشي بهدف دون رد، بينما فاز قاديش على فالنسيا بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز فياريال على ريال مدريد بنتيجة 2/ 1، فاز ريال مايوركا على بلد الوليد بهدف دون رد، أما جيرونا فتعادل مع إسبانيول بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي مباريات الأمس، فاز ريال سوسيداد على ألميريا بنتيجة هدفين دون رد، فاز ريال بيتيس على رايو فاليكانو بنتيجة هدفين لهدف، وفاز إشبيلية على خيتافي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني اليوم الاثنين بمواجهة أوساسونا لفريق أتلتيك بيلباو.