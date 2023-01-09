Icon

ضوابط هامة لمشاركة فرق العرضة في المناسبات العامة والخاصة Icon %49 من شعب ألمانيا يرفض قرار تزويد كييف بالأسلحة Icon الدراسة عن بُعد غدًا بجامعة الحدود الشمالية Icon استمرار الدراسة غدًا عن بعد في مدارس حفر الباطن Icon موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة الطائف Icon تحويل الدراسة عن بعد في حائل غدًا Icon بناء على تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في جدة ورابغ وخليص Icon مدافع ريال مدريد يُغضب أنشيلوتي Icon السويد تعتزم الانضمام إلى الدرع الجوي الأوروبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني

خسارة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بهدف دون رد

2023-01-09 الساعة 1:37
خسارة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة بهدف دون رد
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، مساء الأحد، بفوز برشلونة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

وبدأ برشلونة المباراة ضاغطًا بكل قوة، لينجح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي في إحراز الهدف الوحيد للبارشا في الدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

Img

متحدث الأرصاد يتوقع استمرار الحالة المطرية الأسبوع المقبل على معظم المناطق

وفي الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة، حاول نادي أتلتيكو مدريد العودة في المباراة ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 41 نقطة في المركز الأول في الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 27 نقطة في المركز الخامس.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

نتائج مباريات الجولة الـ16

وبدأت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني الجمعة الماضية، بفوز سيلتا فيجو على إلتشي بهدف دون رد، بينما فاز قاديش على فالنسيا بهدف دون رد.

وفي مباريات أول أمس السبت، فاز فياريال على ريال مدريد بنتيجة 2/ 1، فاز ريال مايوركا على بلد الوليد بهدف دون رد، أما جيرونا فتعادل مع إسبانيول بنتيجة هدفين لكل فريق.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

وفي مباريات الأمس، فاز ريال سوسيداد على ألميريا بنتيجة هدفين دون رد، فاز ريال بيتيس على رايو فاليكانو بنتيجة هدفين لهدف، وفاز إشبيلية على خيتافي بنتيجة هدفين لهدف، بينما فاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل.

وتُختتم مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني اليوم الاثنين بمواجهة أوساسونا لفريق أتلتيك بيلباو.

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

#وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية
وظائف

#وظائف هندسية شاغرة لدى التصنيع الوطنية

وظائف
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
6 خطوات للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني...
السعودية اليوم

6 خطوات للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكتروني...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة...
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان: التعاون مع الجميع فلسفة...

السعودية اليوم
الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف...
السعودية اليوم

الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف...

السعودية اليوم
مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا...
غرائب

مضيفة جوية تصرخ في أحد الركاب: أنا...

غرائب
4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا...
أخبار رئيسية

4 مدن تستفيد من خدمة تطعيم الإنفلونزا...

أخبار رئيسية
توقعات بهطول أمطار رعدية على عسير والمدينة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية على عسير والمدينة...

السعودية اليوم