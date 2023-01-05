خسارة إنبي ضد الأهلي بثنائية

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انتهت مباراة إنبي ضد الأهلي، مساء اليوم الخميس، بفوز النادي الأهلي بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، كثف النادي الأهلي من هجماته ليُحرز الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجدي أفشة بالدقيقة الستين بعد تمريرة متقنة من اللاعب عمرو السولية.
وواصل النادي الأهلي ضغطه، ليُضيف الهدف الثاني عبر اللاعب المالي أليو ديانج بالدقيقة السبعين بعد مراوغة 4 لاعبين من نادي إنبي ليسجلها في الشباك الخالية.
ولم يحدث أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية دون رد.
وبعد نهاية لقاء إنبي ضد الأهلي، أصبح رصيد الأهلي 30 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد إنبي عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.
وتُقام حاليًا مواجهة الزمالك ضد الداخلية ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ12 بعد غدٍ بإقامة 3 مباريات وهم “بيراميدز ضد غزل المحلة، المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري، سيراميكا كليوباترا ضد فيوتشر”.
أما الأحد المقبل فسوف تُختتم مباريات الجولة الـ12 بإقامة 4 مباريات وهم “حرس الحدود ضد الإسماعيلي، البنك الأهلي ضد أسوان، سموحة ضد فاركو، طلائع الجيش ضد المقاولون العرب”.