خسارة الفيصلي تشعل مباراة الأهلي والقيصومة

أشعلت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الرياض، المنافسة على صدارة ترتيب دوري يلو قبل مباراة الأهلي والقيصومة اليوم.

خسارة الفيصلي

ولعب الفيصلي ضد الرياض بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة عنابي سدير بهدف دون رد سجله دييغو ميرندا.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عند 34 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، فيما رفع الرياض رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني.

الأهلي يسعى للفوز

وتُحفز خسارة الفيصلي، الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث إنه سيمنح الراقي صدارة ترتيب دوري يلو برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، ما يحفز لاعبيه للتألق ضد القيصومة.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على القيصومة، اليوم السبت عند الساعة 3:45 مساء، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو.

ويسير الراقي بشكل مميز مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث تجنب الخسارة في 12 مباراة تحت قيادته، كما دعمت الإدارة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي الحالي، ومنها؛ سميحان النابت، وماركوس أمارال.