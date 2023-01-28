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ضمن منافسات دوري يلو

خسارة الفيصلي تشعل مباراة الأهلي والقيصومة

2023-01-28 الساعة 12:39
خسارة الفيصلي تشعل مباراة الأهلي والقيصومة
المواطن - مروة نبيل

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أشعلت خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي ضد الرياض، المنافسة على صدارة ترتيب دوري يلو قبل مباراة الأهلي والقيصومة اليوم.

خسارة الفيصلي

ولعب الفيصلي ضد الرياض بالأمس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة عنابي سدير بهدف دون رد سجله دييغو ميرندا.

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الفيصلي ضد الرياض
جانب من المباراة – المصدر @FDL_KSA

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي عند 34 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو، وبفارق الأهداف عن الأهلي المتصدر، فيما رفع الرياض رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز الثاني.

فريق الرياض
لاعبو الرياض – المصدر @FDL_KSA

الأهلي يسعى للفوز

وتُحفز خسارة الفيصلي، الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، حيث إنه سيمنح الراقي صدارة ترتيب دوري يلو برصيد 37 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه، ما يحفز لاعبيه للتألق ضد القيصومة.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @ALAHLI_FC

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على القيصومة، اليوم السبت عند الساعة 3:45 مساء، على ملعب نادي الباطن، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ18 من دوري يلو.

ويسير الراقي بشكل مميز مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، حيث تجنب الخسارة في 12 مباراة تحت قيادته، كما دعمت الإدارة صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي الحالي، ومنها؛ سميحان النابت، وماركوس أمارال.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

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