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في بطولة خليجي 25

خسارة الكويت ضد قطر بثنائية

2023-01-07 الساعة 9:38
خسارة الكويت ضد قطر بثنائية
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الكويت ضد قطر قبل قليل، بفوز المنتخب القطري بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الخليج المقامة حاليًا بمدينة البصرة العراقية.

الكويت ضد قطر

ونجح المنتخب القطري في إحراز هدفين بالشوط الأول عبر كل من عمرو عبدالفتاح وأحمد علاء الدين في الدقيقتين الـ23 والـ39.

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وفي الشوط الثاني، حاول منتخب الكويت العودة في المباراة ولكن دون جدوى، ليحقق منتخب قطر أول فوز له في خليجي 25.

وقبل مباراة الكويت ضد قطر، كان المنتخب البحريني فاز على المنتخب الإماراتي بهدفين مقابل هدف.

الكويت ضد قطر

نتائج مباريات أمس

وكانت مباريات أمس الجمعة، انتهت بتعادل المضيف منتخب العراق أمام منتخب عمان بدون أهداف، أما المنتخب السعودي ففاز على المنتخب اليمني بهدفين دون رد.

وشهد حفل افتتاح خليجي 25 أمس حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

الكويت ضد قطر

بجانب حضور ضيوف البطولة من رؤساء اتحادات وشخصيات رياضية وإعلامية والعديد من المسؤولين العراقيين وسفراء الدول الخليجية.

وجاءت قرعة كأس الخليج كالتالي؛ المنتخب السعودي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من؛ العراق، عمان واليمن، فيما يتواجد بالمجموعة الثانية، منتخب البحرين حامل اللقب، قطر، الإمارات والكويت.

ويُعد منتخب الكويت الأول لكرة القدم هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس الخليج، حيث حصد البطولة في أعوام؛ 1970، 1972، 1974، 1976، 1986، 1990، 1996، 1998 و2010، وحل وصيفًا في نسخة عام 1979.

الكويت ضد قطر

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