خسارة توتنهام ضد آرسنال بثنائية

انتهت مباراة توتنهام ضد آرسنال، مساء اليوم الأحد بفوز نادي آرسنال بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2022/2023.

توتنهام ضد آرسنال

وكان آرسنال سجل الهدف الأول عبر الحارس الفرنسي هوجو لوريس حارس توتنهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ14 من عمر الشوط الأول، بعد تصويبة مخادعة من اللاعب بوكايو ساكا.

وفي الدقيقة الـ37 واصل نادي آرسنال، تألقه ليُضيف الهدف الثاني عبر النرويجي مارتن أوديجارد من تصويبة قوية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد آرسنال، بتفوق آرسنال بثنائية دون رد.

وحافظ نادي آرسنال على تقدمه في الشوط الثاني، ليفوز بثنائية ويرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 33 نقطة في المركز الخامس.

نتائج الجولة الـ20

وبدأت مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي أول أمس الجمعة بفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد بهدفين لهدف.

واستُكملت مباريات أمس السبت في الدوري الإنجليزي، حيث شهدت فوز مانشستر يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، بينما فاز ساوثهامبتون على إيفرتون بهدفين لهدف، وفاز نوتنجهام فورست على ليستر سيتي بثنائية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على وست هام يونايتد بهدف دون رد، وفاز برايتون على ليفربول بثلاثية دون رد.

بينما فاز برينتفورد على بورنموث بثنائية دون رد.

وفي مباريات اليوم الأحد، فاز نيوكاسل يونايتد على فولهام بهدف دون رد، بجانب فوز تشيلسي على كريستال بالاس بهدف دون رد، كما فاز آرسنال على توتنهام بهدفين دون رد.