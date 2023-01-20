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بعد أن أقرّ الأطباء بضرورة بتر يدها

خطأ طبي يحول فرحة برازيلية بمولودها لكارثة

2023-01-20 الساعة 6:59
خطأ طبي يحول فرحة برازيلية بمولودها لكارثة
المواطن - فريق التحرير

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لم تكتمل فرحة السيدة البرازيلية جليس سيلفا بقدوم مولودها الذي انتظرته 9 أشهر بلياليها، حيث استقبلت خبراً سيئاً لا يوصف.

وانقلبت حالة السعادة إلى مأساة حقيقية، بعدما أنجبت السيدة طفلًا سليمًا، قبل أن تتعرض لنزيف داخلي.

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بتروا يدها!

وبينما انشغل الأطباء بإيقاف النزيف، تحرّكت القسطرة المدخلة بيدها لإيصال الأدوية اللازمة من مكانها، ما أدى لمضاعفات لا تحمد عقباها.

فقد أدى تحرك القسطرة إلى تورم يد سيلفا كثيرا، مسببة ألماً والتهاباً شديدين، ثم تحولت إلى اللون الأحمر.

وبعد نقل المريضة إلى مستشفى آخر، أقرّ الأطباء بضرورة بتر يدها.

بينما أعلن المستشفى تضامنه الكامل مع الضحية، مجددًا التزامه بالتحقيق بكل جدية وشفافية.

الشرطة تتدخل

من المعروف أن الأسرة كانت أعلنت أن ابنتها سيلفا ولدت طفلها الثالث ولادة طبيعية وناجحة، وأشارت إلى أن الطفل بصحة جيدة.

في حين قالت الشرطة المدنية إن المحققين يجرون حاليًا مقابلات مع الشهود ويراجعون الوثائق الطبية المتعلقة بالموضوع.

 

 

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