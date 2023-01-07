خطأ في شبكة اتصالات سودانية يعيد تاريخ الهواتف لعام 2003

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تفاجأ عدد كبير من السودانيين، بخطأ في هواتفهم، حيث عاد تاريخ العام إلى عام 2003 أي قبل 20 عامًا.
وحسب ما ذكرته وسائل إعلامية سودانية، حدث خطأ في شبكة الاتصالات اللاسلكية “سوداني”، مما أدى إلى عودة التاريخ في الهواتف إلى عام 2003.
وقال أحد المغردين: “تفاجأت أن تليفوني رجع عشرين سنة للوراء”، وأضاف آخر: “استغربت بشدة كل ما أضبط التاريخ وأرجع أفتح الداتا يرجع التاريخ 2003 مع تقديم ساعة من التوقيت الحالي”.
وسخر آخر “شكلهم رجعوا للإنترنت عام 2003″، فيما قال مغرد آخر “التوقيت الفعلي للسودان”.
وحتى الآن، لم تعلق شبكة سوداني على هذا الخطأ الذي حدث، فيما أكد مغرد أن خدمة الشبكة أصبحت في آخر مراحل الانحدار.