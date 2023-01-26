خطة لتسريع دخول الأدوية للسعودية وزيادة الخيارات العلاجية

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كشف الدكتور هشام الجضعي، رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطة الهيئة بشأن تسريع دخول الأدوية للمملكة وزيادة الخيارات العلاجية.
فيديو | د. هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء: خطة لتسريع دخول الأدوية للمملكة وزيادة الخيارات العلاجية #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/OhpxRLXjtiقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2023
وقال الجضعي في لقاءه مع قناة الإخبارية، اليوم الخميس: إن الهيئة لديها رغبة بتسجيل الأدوية بشكل أسرع لتوفيرها للمريض بشكل سريع.
وأضاف: أن الهيئة تعمل الآن على تسجيل أدوية واعدة قبل أن يتم تسجيلها بدول أخرى في العالم؛ حيث تشمل تقديم استشارات للشركات بمعايير محددة.
وأكد الجضعي أن هيئة الغذاء والدواء مستمرة في هذا الأمر من أجل تقديم علاجات مميزة لعدد من الأمراض المستعصية في المملكة.