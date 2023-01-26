خطة لتسريع دخول الأدوية للسعودية وزيادة الخيارات العلاجية

كشف الدكتور هشام الجضعي، رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطة الهيئة بشأن تسريع دخول الأدوية للمملكة وزيادة الخيارات العلاجية.

وقال الجضعي في لقاءه مع قناة الإخبارية، اليوم الخميس: إن الهيئة لديها رغبة بتسجيل الأدوية بشكل أسرع لتوفيرها للمريض بشكل سريع.

تسجيل الأدوية

وأضاف: أن الهيئة تعمل الآن على تسجيل أدوية واعدة قبل أن يتم تسجيلها بدول أخرى في العالم؛ حيث تشمل تقديم استشارات للشركات بمعايير محددة.

وأكد الجضعي أن هيئة الغذاء والدواء مستمرة في هذا الأمر من أجل تقديم علاجات مميزة لعدد من الأمراض المستعصية في المملكة.