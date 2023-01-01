خطوات استثمار جزء من منزلك بنظام فندقي

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير
كشف الخبير العقاري منصور القثامي، عن كيفية وخطوات استثمار جزء من المنزل بنظام فندقي.
وأوضح القثامي عبر فيديو نشره على حسابه بتطبيق “تيك توك” أن نظام مرفق الضيافة السياحي الخاص يعني أنه بإمكان الفرد تأجير شقة أو غرفة منها ولكن بشروط جديدة أبرزها:
ـ الحصول على سجل تجاري ورخصة من وزارة السياحة ورخصة من البلدية وتسجيل في نظام شموس.
ـ الاهتمام بالسائح وطريقة الدفع والاسترجاع وطريقة الإلغاء.
ـ توفير الاستراحات والشاليهات ولغرف وشاملة جميع المرافق التي ترغب في تأجيرها كاستثمار للسياح أو المناسبات.