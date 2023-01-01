خطوات استثمار جزء من منزلك بنظام فندقي

كشف الخبير العقاري منصور القثامي، عن كيفية وخطوات استثمار جزء من المنزل بنظام فندقي.

وأوضح القثامي عبر فيديو نشره على حسابه بتطبيق “تيك توك” أن نظام مرفق الضيافة السياحي الخاص يعني أنه بإمكان الفرد تأجير شقة أو غرفة منها ولكن بشروط جديدة أبرزها:

شروط التأجير

ـ الحصول على سجل تجاري ورخصة من وزارة السياحة ورخصة من البلدية وتسجيل في نظام شموس.

ـ الاهتمام بالسائح وطريقة الدفع والاسترجاع وطريقة الإلغاء.

ـ توفير الاستراحات والشاليهات ولغرف وشاملة جميع المرافق التي ترغب في تأجيرها كاستثمار للسياح أو المناسبات.