Icon

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف حاجزاً أمنياً في مدينة الإسماعيلية Icon الدفاع المدني: خذوا حذركم لاحتمالية هطول أمطار رعدية Icon في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح Icon الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر Icon القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق Icon الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد Icon جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم Icon تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت Icon توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الحصول على سجل تجاري

خطوات استثمار جزء من منزلك بنظام فندقي

2023-01-01 الساعة 9:26
خطوات استثمار جزء من منزلك بنظام فندقي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الخبير العقاري منصور القثامي، عن كيفية وخطوات استثمار جزء من المنزل بنظام فندقي.

وأوضح القثامي عبر فيديو نشره على حسابه بتطبيق “تيك توك” أن نظام مرفق الضيافة السياحي الخاص يعني أنه بإمكان الفرد تأجير شقة أو غرفة منها ولكن بشروط جديدة أبرزها:

قد يهمّك أيضاً
Img

تحذير: جميع السكريات ضارة وتسبب السمنة

Img

نجل كريستيانو رونالدو يمنعه من الانضمام لـ النصر

شروط التأجير

ـ الحصول على سجل تجاري ورخصة من وزارة السياحة ورخصة من البلدية وتسجيل في نظام شموس.

ـ الاهتمام بالسائح وطريقة الدفع والاسترجاع وطريقة الإلغاء.

ـ توفير الاستراحات والشاليهات ولغرف وشاملة جميع المرافق التي ترغب في تأجيرها كاستثمار للسياح أو المناسبات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...
الرياضة

لقطات لتكريم جيرو بمقر إقامة منتخب فرنسا...

الرياضة
جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم
كأس العالم

جوجل تطلق ميزة جديدة لزوار كأس العالم

كأس العالم
لقطات من معرض جدة للكتاب 2022
حصاد اليوم

لقطات من معرض جدة للكتاب 2022

حصاد اليوم
اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...
السعودية اليوم

اتفاقيات لـ سابك في بولندا لتقديم حلول...

السعودية اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
وظائف

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

وظائف
الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان
العالم

الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية حول تايوان

العالم
الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...
آخر الاخبار

الباطن يعبر الرائد ويصعد لربع نهائي كأس...

آخر الاخبار
تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي
العالم

تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

العالم